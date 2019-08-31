الزراعة: جميع البيض والدجاج المستورد دخل عن طريق التهريب

2019/08/31 | 11:42

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بغداد :سومر نيوز

اتهمت وزارة الزراعة السبت، جهات نافذة بالعمل على ادخال البيض والدجاج الى العراق رغم منعها في الاسواق ا...

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