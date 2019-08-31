ائتلاف المالكي منتقدا وزير الكهرباء: كفاك حديثا عن انجازات وهمية

2019/08/31 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

انتقد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اداء وزير الكهرباء لؤي الخطيب وحديثه عن الانجازات الوهمية .

وقالت عضو الائتلاف عالية نصيف في

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