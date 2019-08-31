القبض على ثلاث مسلحين حاولوا قتل مواطن بدعوى ثأر

2019/08/31 | 11:43

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العهد نيوز – ذي قار

ألقت شرطة محافظة ذي قار القبض على ثلاثة مسلحين خلال محاولتهم قتل أحد المواطنين بدعوى الثأر.

وذكر إعلام الشرطة في بيان تلقت

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