نشطاء ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في لندن دعما للمعتقلين

2019/08/31 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نظم نشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية أمام سفارة الرياض في العاصمة البريطانية لندن دعما لمعتقلي الرأي في السجون السعودية.وكانت منظمة القسط لحقوق الإنسان وجهت دعوة، عبر صفحتها في موقع تويتر، للمشاركة في وقفة أمام السفارة للضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن المعتقلين، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للمختفين.وتجمع النشطاء أمام السفارة رافعين لافتات […]

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