2019/08/31 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 43 آخرون، بانفجار وقع في مصنع للمواد الكيميائية في ولاية ماهراشترا غربي الهند اليوم السبت.مصرع 6 أشخاص وجرح 43 آخرين بانفجار في مصنع كيميائي بالهند مقتل 6 أشخاص بانفجار في مصنع كيميائي بالصين وأفادت وكالة “آني” بوقوع “انفجار في مصنع للمواد الكيميائية، صباح اليوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 6 أشخاص وجرح 43 آخرين بانفجار في مصنع كيميائي بالهند وكالة خطوة برس.

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