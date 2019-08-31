ارتفاع قلق لأسعار الدولار

2019/08/31 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجلت أسعار بورصة الكفاح - بغداد 120.400، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس 120.300.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 121.000 دينارا.سعر شراء الدولار = 120.000 دينارا.انتهى..م.م

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