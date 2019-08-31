الحشد يدمر 3 مضافات لداعش الارهابي بديالى

2019/08/31 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الفرقة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الطيران المسير وثق عملية مداهمة وتمكن من تدمير 3 مضافات لعناصر داعش الإجرامي في مناطق جنوب كنعان بقرى بني زيد وام الكطين وجميل خضير في قاطع ديالى".واضاف، ان" العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية واشتركت فيها مفارز شعبة استخبارات الفرقة الخامسة بالجيش وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 19 وقوة من استطلاع فرقة العباس القتالية ".واوضح الفرقة، انها" ضبطت بداخل المضافات 200 اطلاقة لسلاح كلاشنكوف و4 عبوات ناسفة مختلفة الأشكال و6 صواعق تفجير و5 سبح تفجير و6 حقائب ظهر للعتاد بالإضافة إلى أداة تفجير بالضغط وأرزاق جافة وملابس عسكرية ومواد طبية وأفرشة".واشار الى انه" تم تدمير المضافات ومحتوياتها من قبل المفارز الهندسية في الفرقة".انتهى..م.م

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