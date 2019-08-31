مارد المصباح السحري

2019/08/31 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د. نداء الكعبي يعرض حديثا في دور السينما فيلم (علاء الدين والمصباح السحري)، وبينما كنت اشاهده سمعت عبارة استوقفتني قليلا، واخذتني لحظات عن احداث الفلم، فقد سمعت المارد يقول لعلاء الدين بعد ان جعله اميراً، وكان في السابق لصاً يسرق الطعام من السوق؛ لقد جعلتك اميراً من الخارج! لكن؛ لا أستطيع ان اجعلك اميراً من …

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