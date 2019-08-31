إذا لم تحصل على “أف 35”.. تركيا قد تشتري مقاتلات روسية

2019/08/31 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن بلاده يمكن أن تتجه إلى روسيا كبديل لشراء مقاتلات بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج مقاتلات “أف 35″، مشيرا إلى أن الحكومة التركية لا تزال في المراحل الأولى من دراسة خياراتها.

وصرح أردوغان للصحفيين في أنقرة بأنه “إذا واصلت الولايات المتحدة توجهها نفسه بالنسبة لمسألة مقاتلات أف 35، سنتدبر أمرنا، هل سنشتري سو 35؟ أم أف 35؟ أو سو 57؟”، في إشارة إلى مقاتلات سوخوي الروسية.

وبعد شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي “أس 400″، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج مقاتلات “أف 35”.

وأكدت تركيا مرارا أنها ترغب في أن تصبح دولة منتجة للمعدات العسكرية وليست فقط دولة مشترية من دول مثل الولايات المتحدة وروسيا.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على هامش معرض “ماكس” الدولي للطيران على مشارف موسكو، حيث تعرض روسيا معداتها العسكرية والفضائية المدنية.

وكانت تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة “أف 35″، ووضع قطاع الدفاع التركي استثمارات كبيرة في تطوير هذه الطائرة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أشار الجمعة خلال زيارة إلى أوسلو إلى أن تركيا أنفقت 1.4 مليار دولار على برنامج “أف 35”.

وأضاف أنه في أسوأ الأحوال فقد أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أردوغان في أوساكا خلال قمة العشرين في حزيران الماضي أنهم سيعيدون هذه الأموال إلى تركيا “ولكن نأمل ألا نصل إلى تلك النقطة”.

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