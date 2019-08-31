الداخلية تصدر توجيه يخص نقل ذوي الشهداء من الشرطة الاتحادية

2019/08/31 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم السبت، توجيها لقائد الشرطة الاتحادية بنقل ذوي شهداء القيادة إلى أماكن قريبة من سكناهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، ان “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أصدر أمرا إلى قائد قوات الشرطة الاتحادية بنقل ذوي شهداء القيادة من الدرجة الاولى من منتسبي وزارة الداخلية إلى أماكن قريبة من محل سكناهم وكلا حسب محافظته”.

وأضاف معن أن “قائد الاتحادية وعلى الفور نفذ أمر الوزير وباشر بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالنقل وحسب التوجيه”.

وتابع أن “أمر الياسري يأتي في إطار سياسة الوزير القائمة على الاهتمام بعوائل شهداء الوزارة والفئات المضحية تثمينا لدماء أبنائهم وتخليدا لذكرى شهداء الداخلية الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل امن واستقرار ورفعة العراق وشعبه”.

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