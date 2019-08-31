ميدفيديف يقهر الصعاب ويتغلب على لوبيز في أمريكا المفتوحة

2019/08/31 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حقق دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس لتنس الرجال، فوزا صعبا بنتيجة 7-6 و4-6 و7-6 و6-4، على نظيره فليسيانو لوبيز، في مباراة مثيرة جمعت بينهما ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.واعتمد ميدفيديف على ضربات إرساله القوية ليفرض الضغط على لوبيز، بينما تعرض لصيحات استهجان من المشجعين في استاد لويس أرمسترونج بعدما وجه لهم […]

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