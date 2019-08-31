بولتون يشيد بقرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الناقلة الإيرانية

2019/08/31 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على قرار وزارة الخزانة بفرض عقوبات على الناقلة الإيرانية “أدريان داريا واحد”.

ووصف بولتون في تغريدة على حسابه بتويتر، العقوبات الأميركية على الناقلة الإيرانية بالخطيرة، مبينا أن قيادة السفينة الإيرانية تعمل في نشاط غير مشروع أيضا.

وأضاف، أن هذه العقوبات تعتبر درسا لأي شخص يغريه دعم نقل النفط الإيراني المتجه إلى نظام الأسد القاتل في سوريا بحسب تعبيره.

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