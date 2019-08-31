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وزير الدفاع البرازيلي لرووداو: ليس مقبولاً تحميلُ الحكومة مسؤولية حرائق الأمازون


وزير الدفاع البرازيلي لرووداو: ليس مقبولاً تحميلُ الحكومة مسؤولية حرائق الأمازون
2019/08/31 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حرائق 2019 ليست الأسوء

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