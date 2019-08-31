الزهيري يدعو الى زيادة التواصل مع عموم افراد المجتمع لتحقيق مطامحهم

2019/08/31 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … دعا مسؤول منظمة بدر فرع ديالى النائب حسين جاسم الزهيري,اليوم السب, الى زيادة التواصل مع عموم افراد المجتمع لتحقيق مطامحهم .وذكر بيان لمكتب الزهيري ,تلقت /بدر نيوز/نسخة منه ,ان “خلال اجتماعه بمسؤولي القواطع والمكاتب التخصصية والكادر المتقدم لمنظمة بدر ديالى في مقر المنظمة بقضاء الخالص اكد الزهيري على زيادة التواصل مع […]

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