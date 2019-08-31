الصالحي: نعمل على إجراء القراءة الاولى لقانون المغيبين

2019/08/31 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية اهتمامها البالغ في قضية المعتقلين والمغيبين والمختفين قسرا ولا تتمكن أسرهم من الوصول اليهم في عموم مناطق البلاد

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في تصريح، إن اللجنة تعمل على إجراء القراءة الاولى لقانون المغيبين بداية الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب ، ليتسنى للجميع متابعة هذا الملف الانساني، مبينا أن لجنته تتحمل جزءا كبيرا في هذه المسألة في حالة عدم الكشف عن هؤلاء المختفين.

ونفى وجود أي تعاون من قبل الأجهزة الحكومية والامنية مع لجنة حقوق الانسان بهذا الخصوص، لافتا الى ان اللجنة ستستضيف المعنيين في هذا الملف تحت قبة البرلمان.

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