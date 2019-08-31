إصابة فلسطيني باعتداءات المستوطنين واعتقالات للاحتلال في الضفة

2019/08/31 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب فلسطيني، اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم، فيما شنت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة مداهمات واعتقالات في بلدة كوبر شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية فقد أصيب المواطن أيمن خليل سعد من قرية أرطاس جنوب بيت لحم، بجروح في الوجه بعد اعتداء مستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه.وذكرت […]

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