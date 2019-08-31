العمال النازحين الايزيديين، بين الاوضاع المتردية واستغلالهم من قبل ارباب العمل

2019/08/31 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ذياب غانم النازحين، بغض النظر عن عقيدتهم او ديانتهم، أناس نزحوا من مناطقهم قصراً، اي تحت الجبر، وذلك لأسباب مختلفة اهمها الإرهاب، الذي لم يترك شبر من أرض العراق وإن لم يصل اليه.نظراً لما تعرضوا له، وفقدانهم لكل ما يملكون، يبحثون عن فرص للعمل في أي مجال كان، وبأي سعر كان، ذلك …

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