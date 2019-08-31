الولايات المتحدة تلقت 130 طلب بيع لـ”هواوي”

2019/08/31 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تلقيها أكثر من 130 طلبًا من الشركات للحصول على تراخيص لبيع البضائع الأمريكية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، وذلك بعد شهرين تقريبًا من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيتم السماح ببعض المبيعات.وذكرت الادارة ، ان ” ترامب لم تمنح بعد أي تراخيص لمبيعات الشركة المدرجة في القائمة السوداء، […]

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