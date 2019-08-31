البصرة تتوشح بالسواد مع حلول شهر محرم الحرام

2019/08/31 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتشحت محافظة البصرة بالسواد إيذاناً ببدء موسم الحزن والمصاب على سيد الشهداء عليه السلام وحلول شهر محرم الحرام. وقال مراسل النعيم نيوز , إن مناطق وطرقات البصرة المختلفة شهدت نشر رايات الحزن والمصاب إيذاناً ببدء محرم الحرام.وبين , أن المحافظة شهدت انتشار سرادق الخدمة الحسينية التي تقدم المأكل والمشرب للمعزين.هذا وتشهد البصرة عصر …

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