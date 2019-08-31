بعد تغريدة ترمب

2019/08/31 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

دعا وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذرى جهرمي، صحفيي بلاده لتفقد قمر صناعي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن تجربة إرساله إلى الفضاء فشلت في محطة إطلاق فضائية شرق طهران.

وقال جهرمي، الذي نشر صورة له والقمر الصناعي خلفه، إن "قمر ناهيد الصناعي هنا ولم نسلمه بعد إلى وزارة الد...

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