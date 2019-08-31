2019/08/31 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة النجدة القبض على ثلاثة مسلحين لمحاولتهم قتل أحد المواطنين طلبا للثأر في ذي قار “.وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار ” بناء على تعاون أحد سائقي سيارات الاجرة ( التاكسي ) في تقديم معلومات تفيد بوجود أشخاص يستقلون سيارة صالون وبحوزتهم أسلحة نارية، توجهت دوريات شرطة النجدة الى منطقة الشامية بمدينة الناصرية […]

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