محاكمة المتهمين بتدبير هجمات 11 ايلول في الولايات المتحدة تبدأ مطلع 2021

2019/08/31 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ الولايات المتحدة محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 ايلول وبينهم العقل المدبر لها خالد شيخ محمد، في كانون الثاني 2021 في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية بكوبا.وحدد القاضي المكلف بهذا الملف الكولونيل شاين كوهن تاريخ 11 كانون الثاني 2021 موعدا لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة بمحاكمة الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.وورد […]

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