الحرب التجارية الأمريكية… النشاط الصناعي بالصين يسجل انكماش للشهر الرابع

2019/08/31 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجل النشاط الصناعي الصيني انكماشا في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، فيما شددت واشنطن ضغوطها وهددت بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين، بالتزامن مع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين.

وأظهرت هذا الانكماش بيانات رسمية صينية تم نشرها اليوم السبت، فيما من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة الأحد فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات، في تصعيد حاد للحرب التجارية الدائرة بين البلدين.

وحتى الآن، فرضت واشنطن رسوما على بضائع صينية بنحو 250 مليار دولار، بينما ردت بكين برسوم على ما يساوي 110 مليارات دولار من السلع الأميركية تشمل حبوب الصويا والتفاح.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، إلى 49,5 الشهر الماضي، في انخفاض ضئيل عن يوليو حين بلغ المؤشر 49,7، وفق المكتب الوطني للإحصاءات لكن المؤشر يبقى دون مستوى 50، الحد الفاصل الذي يدل على نمو القطاع أو انكماشه.

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