خبيرة : النظام الغذائي النباتي يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

2019/08/31 | 12:00

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(المستقلة)..كشفت خبيرة في علوم التغذية أن للأنظمة الغذائية النباتية تأثير سلبي على صحة البشر، حيث تزيد من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، أبرزها الزهايمر .

ووفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز” البريطاني، فإن النظام الغذائي النباتي يفتقر لعناصر غذائية مهمة، خصوصا تلك المسؤولة عن صحة الدماغ، وهو الأمر الذي يهدد بالإصابة بالزهايمر.

وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير، وهي أخصائية في التغذية، أن ابتعاد الإنسان عن تناول المنتجات الحيوانية يتسبب في نقصان مركب الكولين، الموجود بوفرة في البيض واللحوم والدجاج والأسماك.

وأوضحت، في مقال نشر على المجلة الطبية البريطانية، أن نقصان الكولين في جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الخرف.

وأضافت:”الكولين من العناصر الضرورية لصحة الدماغ ووظائف الإدراك، إذ يعزز القدرة على التركيز ويحسن المزاج..



وبالتالي فإن نقص الكولين يضعف إلى حد كبير هذه الوظائف”.

كما أبرزت أن مركب الكولين مفيد للمرأة الحامل، حيث يساعد على نمو رضيعها بالشكل المثالي.

ويتناقض مقال الدكتورة إيما ديربيشاير مع دراسات سابقة، وجدت أن الأشخاص الذين يعتمدون على الأطعمة النباتية، الخالية من الدهون، في نظامهم الغذائي يتمتعون بقلوب جيدة وأوزان طبيعية ونشاط أكثر.

المصدر: سكاي نيوز

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