17 قتيلا في صد هجوم لطالبان شمال أفغانستان

2019/08/31 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل اثنان على الأقل من عناصر قوات الأمن الأفغانية و15 من مقاتلي طالبان خلال صد قوات الأمن الأفغانية هجوما لطالبان على مدينة قندوز عاصمة ولاية قندوز شمالي أفغانستان.ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم حكومة الولاية عصمت الله مرادي قوله إن “الاشتباكات بدأت حوالى الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من اليوم السبت بعدما شن مسلحون […]

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