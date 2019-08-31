2019/08/31 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديالى تعلن دخول خطة محرم قيد التنفيذ بمشاركة 30 الف منتسب

أعلن رئيس اللجنة الامنية في محافظة ديالى، صادق الحسيني، السبت، دخول

خطة شهر محرم الامنية قيد التنفيذ، وبمشاركة 30 الف منتسب.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن "خطة محرم الامنية دخلت حيز التنفيذ

الفعلي في كل الاقضية والنواحي، من خلال توزيع المهام والواجبات بكل

قاطع"، مبينا أنه "تم استنفار اكثر من 30 الف منتسب امني لتطبيق محاور

خطة محرم الامنية".وأضاف، أن "الشرطة المحلية ستشارك ب15 الف منتسب في الخطة فيما ستتوزع

المهام على التشكيلات الامنية المتبقية، بما فيها قوات الحشد الشعبي"،

لافتا إلى أن "الهدف من الخطة حماية سرادق العزاء والمواكب الحسينية

ودور العبادة بالتزامن مع حلول شهر محرم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن دخول خطة محرم قيد التنفيذ بمشاركة 30 الف منتسب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن دخول خطة محرم قيد التنفيذ بمشاركة 30 الف منتسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).