مسؤول: الحكومة العراقية لم تُخصص ديناراً واحداً لإنعاش الأهوار

2019/08/31 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد عضو لجنة إنعاش #الأهوار، في مدن جنوب العراق، #علاء_البدران أن الحكومة العراقية لم تخصص أموالاً كافية لتطوير الأهوار المنتشرة في محافظات #البصرة وذي قار وميسان.[…]

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