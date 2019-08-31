المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطالب عبد المهدي بالإجابة عن مصير المغيبين

2019/08/31 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الإجابة عن الأسئلة والنداءات التي تطلق بشأن المختفين قسريا.

وقال المرصد، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسرا، قال إن عشرات الآلاف من العوائل في العراق تنتظر عودة من اختفوا عنها فجأة, مبينا انه لم يكن هناك جهد حكومي واضح وحقيقي يساعد الناس على الوصول للحقيقة أو يكشف مصير أبنائهم الذين اختفوا طيلة السنوات الخمس الماضية.

وأضاف المرصد، أن المئات من مواطني مدينة الموصل الذين اعتقلهم تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على المدينة، لم يعرف مصيرهم حتى الآن، وأن مئات البلاغات وصلته من عوائل وذوي المفقودين تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم في سجون التنظيم، واختفوا أثناء عمليات التحرير.

وأشار المرصد إلى أن عدد المختفين قسريا والمفقودين في محافظة نينوى يصل الى خمسة عشر ألفا، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما عدد الذين اختفوا وفقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز الأربعة آلاف.

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