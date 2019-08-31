نائب : الصحفيون صوت الحق وقلمه ضد الفاسدين

2019/08/31 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … عد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، رياض التميمي، اليوم السبت، الصحفيين بانهم صوت الحق وقلمه ضد الفاسدين.وقال التميمي، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “تم خلال زيارتنا لاتحاد الصحفيين في المحافظة اضافة للبيت الثقافي والادباء اللقاء بعمالقة الاعلام والفن والفكر من ابنائها”.وأضاف، أنه “تم اللقاء البحث في مساندة اهل […]

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