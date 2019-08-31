2019/08/31 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت ، بمقتل شخص وإصابة اثنين بنزاع عشائري في البصرة.وقال المصدر ، إن ” نزاعاً عشائرياً إندلع اليوم ، في قضاء الزبير بمحافظة البصرة ” ، لافتاً إلى أن ” النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة “.وأضاف المصدر ، أن ” النزاع أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزاع عشائري يودي بحياة عدة أشخاص في البصرة النعيم نيوز.

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