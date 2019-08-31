“شاومي” تطلق أول هاتف ذكي بكاميرا 64 ميجا

2019/08/31 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة شاومي الصينية عن اطلاق أول هاتف ذكي بكاميرا 64 ميجابكسل “Redmi Note 8 Pro” وهاتف آخر “Redmi Note 7″ بكاميرا دقتها 48 ميجا.وذكرت الشركة، ان ” الهاتف يعمل بواسطة معالج (Snapdragon 665) المصنعة وفق تقنية 11 نانومتر بأنوية (Kryo 260)، مع شاشة LCD بقياس 6.3 بوصة، ودقة 1080×2340 بكسل، ما يعني […]

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