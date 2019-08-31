مقتل واصابة نحو 50 شخصا بانفجار في الهند

2019/08/31 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل ستة أشخاص على الأقل، وأصيب 43 آخرين، إثر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في ولاية ماهراشترا، غربي الهند.ونقلت “سبوتنيك” عن وكالة “آني” الهندية، بوقوع “ انفجار في مصنع للمواد الكيميائية، صباح اليوم السبت، تبعه حريق كبير شب في المصنع”.وأضافت الوكالة أن “6 أشخاص قتلوا، وأصيب 43 آخرون إثر الانفجار”.انتهى/25

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