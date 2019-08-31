الدولار يعاود الارتفاع في الأسواق العراقية

2019/08/31 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت أسعار صرف الدولار للارتفاع مرة أخرى بعد انخفاضها ليوم الخميس الماضي في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم، السبت، (31 اب 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.400 ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس 120.300.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة ” سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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