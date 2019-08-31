جنبلاط: لا بد من جلاء حقيقة اختفاء الصدر بأي ثمن

2019/08/31 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ،السبت، ل لا بد من جلاء الحقيقة بأي ثمن وفوق كل اعتبار بشأن تغييب الامام موسى الصدر.وذكر جنبلاط بتغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اطلعت عليها وكالة /المعلومة/، “ايا كانت الظروف الغامضة والمصالح المتشابكة التي ادت الى اختفاء الامام موسى الصدر لكن لا بد من جلاء […]

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