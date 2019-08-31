الانواء الجوية تنشر حالة الطقس للاسبوع الحالي: انخفاض بدرجات الحرارة

2019/08/31 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الانواء الجوية، تقريرا بشان حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاض قليل بدرجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى, ان “طقس اليوم السبت سيكون مشمس مع بعض الغيوم مع وانخفاض قليل في درجات الحرارة”، مبينة ان “هذا الطقس سيستمر بنفس الوتيرة لغاية يوم الثلاثاء المقبل”.واضافت ان “طقس يوم الثلاثاء سيشهد

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