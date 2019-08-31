اتحاد الصناعات العراقي لـ

2019/08/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

طالب رئيس اتحاد الصناعات العراقي في محافظة البصرة ماجد رشك الجهات الحكومية بدعم وحماية المنتج الوطني من المنافسة الاجنبية.

وقال رشك لـ"لعهد نيوز"

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