الكشف عن سبب طرد ترامب كاتمة أسراره

2019/08/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر قولها إن مادلين ويسترهوت، المساعدة الشخصية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اضطرت لترك منصبها بعد أن أفشت

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