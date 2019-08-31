النزاهة تضبط أوليات مجـرشة معـرضة للانـدثار قيمتها 10 ملايين دولار بسايلـو الكـوفـة

2019/08/31 | 12:14

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن ضبط المعدات الخاصة بــ” مجرشة” جُهِّزَت لسايلو الكوفة...

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