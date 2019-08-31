2019/08/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة :سومر نيوز

حذر مسؤول أميركي، السبت، من أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العراق ربما ستؤدي لطرد القوات الأميركية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول أميركي: الهجمات الإسرائيلية ربما ستؤدي لطرد قواتنا من العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول أميركي: الهجمات الإسرائيلية ربما ستؤدي لطرد قواتنا من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).