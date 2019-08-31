2019/08/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

يجري المنتخب العراقي، السبت، مرانه الأول تحضيرًا لمواجهة البحرين في 5 سبتمبر/أيلول المقبل، في افتت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الوطني يبدأ تحضيراته لمواجهة البحرين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الوطني يبدأ تحضيراته لمواجهة البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).