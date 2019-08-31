واشنطن تدرج الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1” بقائمة العقوبات

2019/08/31 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1″، التي تتهمها باختراق العقوبات بنقل النفط إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها ان “أدريان داريا 1 تُعتبر ملكيّةً محظورة وفقًا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية”.



وأضافت أن “قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات”.

وقالت الإدارة الأمريكيّة إنّ الناقلة “تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهي متوجهة نحو سوريا”.

وأوقِفت “أدريان داريا 1” التي كانت تحمل بالسابق اسم “غريس 1″، في الرابع من تموز/ يوليو قبالة جبل طارق.

وفي 18 آب، سُمح للناقلة بالإبحار على الرغم من تدخّل الولايات المتحدة لمنع ذلك.



وقالت سلطات جبل طارق إنّ طهران تعهّدت بعدم إرسال براميل النفط تلك إلى سوريا.

وما زالت الناقلة موجودة في البحر المتوسط من دون أن يكون ممكنا تحديد وجهتها أو مصير شحنتها، على الرغم من أن إيران قالت الاثنين إنها باعت النفط الموجود على متنها، فيما لم تُعرف هوية المشتري.

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