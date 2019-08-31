الجبوري لـ “النور”: ذوي المفقودين من منتسبي الاجهزة الامنية قطعت عنهم الرواتب والحصة التموينية

2019/08/31 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاكدت النائب انتصار الجبوري على ان المفقودين لا يعلهم اهلم هل هم شهداء ام مسجونين ام جرحى في المستشفيات، حتى يتمكن اهلهم من زيارتهم والاطمئنان على مصيرهم، مشيرة ان بعضهم قطعت رواتبهم والحصة التموينية.

وقال الجبوري في تصريح لـ “النور نيوز” اننا “كبرلمانيات عراقيات جئنا ومعنا برلمانيات من محافظات اخرى الى مدينة الموصل للوقوف على وضعها ومعاناتها، حيث عانت ما عانت خلال فترة سيطرة تنظيم داعش والاهراب على هذه المحافظ والخراب الذي اصابها خلال العمليات العسكرية والجهد الحربي”.

واضافت “اليوم بذكرى المفقودين سواء المفقودين الذين اخذهم داعش او خلال عمليات التحرير لا يعلهم اهلم هل هم شهداء ام مسجونين ام جرحى في المستشفيات، حتى يتمكن اهلهم من زيارتهم والاطمئنان على مصيرهم”.

وتابعت “كذلك يقرر مصير المرأة اذا كانت متزوجة هل هي زوجة شهيد حتى تكمل اجراءاتها ومعاملتها ومستحقاتها المنصوص عليها في القانون واولادهم كذلك، حتى يستلموا مستحقاتهم”.

واوضحت “هناك معاناة كبيرة هناك عوائل حتى من الشرطة المفقودين لا يستلمون راتب، اطفالهم يتامى ليس لديهم استحقاق، حتى الحصة التموينية عندما كانوا منتسبي شرطة أو جيش ومنتسبي القوات الامنية مثلا وكان راتبهم يتجاوز المليون ونصف، قطعت عنهم الحصة التموينية كون هناك قرار يؤكد كل من يتجاوز راتبه المليون والنصف، تقطع عنه الحصة التموينية، اليوم المفقودين لا راتب ولا حتى حصة تموينية”.

واكدت الجبوري “فعلا ناك تقصير من جميع الجهات الدولية والمحلية تجاه عوائل المفقودين، نعمل على ايجاد حلول لهذه العوائل ونطاب التعاون معنا من قبل المجتمع الدولي والمحلية والدولية، ومصير المفقود، نحن في البرلمان نعمل على تشريع قانون المفقودين للاسراع في البحث عن مصيرهم واستحصال حقوقهم “.

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