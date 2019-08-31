اعتقال تاجر مخدرات في كربلاء

2019/08/31 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، وبناءً إلى معلومات استخباراتية من قبل المصادر، ألقت القبض على احد تجار المخدرات في مركز محافظة كربلاء وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته 42 ألف و400 حبه مخدرة".وأضاف انه" تم تدوين أقوال المتهم وإحالته للقضاء وضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وتسليمها لقسم مكافحة مخدرات والمؤثرات العقلية".انتهى..م.م

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