بالصورة.. السيطرة على حريق كبير اندلع داخل بستان جنوب غرب ديالى

2019/08/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل /موازين نيوز/، السبت، بالسيطرة على حريق اندلع داخل بستان بمنطقة الجماعة في ناحية جديدة الشط جنوب غرب ديالى.

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