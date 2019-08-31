القبض على مطلوبين بجرائم السرقة والقتل والخطف في بغداد

2019/08/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القاء القبض على عدد من المطلوبين بجرائم السرقة وترويج المواد المخدرة والقتل والخطف في مناطق متفرقة من العاصمة.

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