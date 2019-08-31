ترامب يكشف عن صورة لموقع اطلاق الإيراني على تويتر

2019/08/31 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس ترامب في تغريدة له ،صورة جوية مفصلة عن منصة إطلاق إيرانية ، وهو كشف غير عادي قد يكون تأكيدا على أن الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي الإيراني للتجسس على برنامجها الصاروخي.وقال بعض خبراء الصور ، الذين يدرسون الزاوية ودقة الصورة العالية جدًا ، إنه ربما تم التقاطها بواسطة طائرة ، وربما طائرة […]

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