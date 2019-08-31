2019/08/31 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، عن احياء مشروع كانت ميتاً لحوالي ست سنوات، مشيرا الى انه ينفذون مشاريع اخرى ستغير وجه المحافظة.وقال العيداني في مقابلة مع قناة دجلة تابعها المركز الخبري الوطني، إن “هناك تنسيقا جيدا بين الحكومة الاتحادية والمحافظة، ونسعى إلى اكتمال المدينة الرياضية، فإذا كانت من مسؤولية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني: احيينا مشروعاً ميتاً وننفذ مشاريع ستغير وجه البصرة المركز الخبري الوطني.

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