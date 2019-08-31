الاستخبارات الأمريكية.. ترامب كشف أسرارا قد تستغلها إيران

2019/08/31 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثار نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس صورة لموقع عملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني، مخاوف الاستخبارات من كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية وفضح أسرارها.وأظهرت الصورة غير الملونة التي نشرها ترامب على تويتر موقع الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران بما في ذلك برج خدمات وقاذفة تعرضا للتدمير.ونفى في تغريدة له […]

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