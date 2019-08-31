دولة القانون يتحدث عن تعديل وزاري “واسع وكبير” خلال الفصل المقبل

2019/08/31 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية, السبت، حصول تعديل وزاري كبير وواسع في هيكل الحكومة يشمل وزارات سيادية مهمة, مؤكدة أن هذا التعديل يحظى بمقبولية من زعامات الصف الاول من السياسيين.وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفصل التشريعي سيشهد تعديلا وزاريا واسعا وكبيرا يشمل وزارات سيادية مهمة”, مبينة ان […]

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