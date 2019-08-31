2019/08/31 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أعمالها الفنية إلى اطلالتها على السجادة الحمراء، تعد النجمة آيشواريا راي واحدة من أبرز وأجمل ممثلات بوليوود، والتي سرقت قلوب ملايين المعجبين حول العالم وليس الهند فقط، وعلى الرغم من غيابها بعض الوقت عن الشاشة، إلا أنها لا تزال تجذب اهتمام مصممي الأزياء والمجلات العالمية.ومؤخرًا، اُختيرت ملكة جمال العالم السابقة لتكون بطلة غلاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آيشواريا راي تتألق على غلاف الطبعة الأولى لمجلة بيكوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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